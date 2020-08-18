Партию черной икры с Дальнего Востока задержали под Иркутском.

Партия черной икры не доехала до Пензы примерно половину пути. При очередной проверке большегруза, которая прошла в Слюдянке, на границе с Бурятией, дальнобойщика с нелегальным грузом осетрового деликатеса "тормознули".

"В ходе досмотра рефрижератора, перевозившего 20 тонн задекларированной свежемороженой горбуши по маршруту Комсомольск-на-Амуре – Пенза, обнаружены пищевые контейнеры без маркировки, предположительно с икрой осетра общим весом 3,6 килограмма", - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Поскольку черная икра путешествовала без документов, без оформления и явно перевозилась тайно, ее изъяли и отправили на хранение до принятия решения судом. А сам водитель большегруза оштрафован.