120 человек эвакуировали из отеля на улице Чкалова в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Видео, как рядом со входом в крупный иркутский отель на улице Чкалова припарковались несколько пожарных машин, около которых собрались десятки людей, взволновали пользователей соцсетей. Многие подумали, что в отеле пожар. Спешим, успокоить, серьезного ЧП не произошло.

- В ресторане на первом этаже разжигали мангал и закинули угли вместе с пакетами, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Они сразу вспыхнули. Наши сотрудники, прибывшие на место, проверили все помещения. Дыма и огня нигде не обнаружено. Из здания отеля пришлось эвакуировать 120 человек, так как был запах дыма по внешней вытяжке.

Добавим, что пожарные службы уже закончили свою работу. Посетители и персонал отеля вернулись в здание.

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