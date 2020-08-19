Еще 105 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области, 19 августа вновь увеличилось число заболевших коронавирусом. За сутки инфекцию подхватили еще 105 человек. За все время распространения COVID-19 в Приангарье уже 15880 заболевших. Сейчас госпитализировано 735 человек. У 37 из них болезнь протекает в тяжелой форме. 1754 лечатся амбулаторно.

Увы, за минувшие сутки скончался еще один пациент, у которого официально был подтвержден коронавирус. Всего, умерло 178 жителей Приангарья, еще 80 ушли из жизни от сопутствующих заболеваний.

Есть и приятные новости. 13133 сибиряка уже полностью победили болезнь. За сутки выздоровели еще 207 человек.

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