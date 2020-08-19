В новом Ледовом дворце Иркутска прошли учения

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Команда «Байкал-Энергия» 24 августа должна начать подготовку к новому спортивному сезону в Ледовом дворце. В середине сентября на новой арене пройдет этап Кубка России по хоккею с мячом, а затем - Чемпионат мира по бенди. Чтобы оценить готовность объекта к проведению таких мероприятий, исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил провести в новом Ледовом дворце учения.

В назначенный день все началось с поступления сигнала о том, что в серверном помещении здания якобы произошло возгорание, и пожар может распространиться по второму этажу. К месту условного пожара тут же были стянуты все оперативные службы города.

Личный состав Пожарно-спасательной службы Иркутской области прибыл на объект спустя 17 минут после получения сигнала. Со второго этажа ледового дворца, с помощью альпинистского снаряжения были спасены двое «пострадавших».

- По моей оценке, сотрудники отработали слаженно, оперативно и профессионально выполнив свои обязанности по спасению людей, - отметил заместитель начальника отряда экстренного реагирования Пожарно-спасательной службы региона Тимофей Развозжаев.

В учениях также приняли участие врачи скорой помощи, медицины катастроф, 63 представителя МЧС по Иркутской области. Было задействовано 16 единиц техники. Специалисты в газодымозащитных костюмах проверяли помещения ледового дворца, эвакуировали людей, тушили условный пожар.

- В Ледовом дворце применены сложные архитектурные решения, поэтому нам было важно посмотреть и оценить стадион не только снаружи, но и изнутри, отработать способы проведения спасательных работ на объектах с массовым пребыванием людей, - сказал врио начальника ГУ МЧС по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.

Как подчеркнул заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев, ледовый дворец «Байкал» - уникальный объект, рассчитанный на 6 тыс. человек, поэтому при проведении здесь мероприятий спасатели всегда должны быть во всеоружии.

- Такие учения далеко не последние. Они будут проводиться регулярно, - сообщил он.

Напомним, что в спортивном комплексе площадью более 50 тысяч квадратных метров предусмотрены ледовая арена, конькобежные дорожки, площадки для керлинга, залы для игровых видов спорта, конференций, а также хореографический и тренажерный; гостиница, раздевалки, помещения для тренеров и судей.

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