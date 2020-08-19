Отключение света в Иркутске 20 августа: где не будет электричества. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Отключение света в Иркутске 20 августа запланировано во всех районах города. Пройдут они и в пригороде, по Байкальскому тракту. Об этом сообщает в своих официальных аккаунтах в соцсетях Иркутскэнергосбыт. Энергетики просят извинить их за причиненные неудобства, обещая компенсировать их в будущем отсутствием проблем с электричеством . Жителей же интересуют, прежде всего, конкретные адреса и временные промежутки.

В Правобережном районе больших проблем, связанных с отключением света в Иркутске 20 августа, по традиции не ожидается. Центр города, где находится большинство учреждений, надолго без электричества не оставишь. Тем не менее, несколько часов, с 9 утра до часу дня, придется обходиться без благ цивилизации жителям нескольких домов по бульвару Гагарина и улице Карла Маркса. А вот Марата, Российскую, Степана Разина и еще несколько улиц оставят без света всего лишь на полчаса.

А вот Октябрьскому округу повезло меньше. на Байкальской, Ширямова, Карла Либкнехта отключение света 20 августа займет почти весь световой день. И уж точно весь день, с 9 утра до 9 вечера, не будет электричества в Первомайском.

Отключения света в Иркутске 20 августа: Правобережный округ.

Отключения света в Иркутске 20 августа: Октябрьский округ.

Отключения света в Иркутске 20 августа: Ленинский округ