Субсидированные рейсы из Иркутска запустят в этом году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Эх, широка страна моя родная… Из-за этого путешествия на самолете обычно недешевые. Но экономить можно! Как? Благодаря субсидированным билетам. Например, полететь на черноморские курорты в Сочи можно всего за 6,8 тысячи рублей! А в Симферополь - за 8,5 тысячи. Прогуляться по Санкт-Петербургу обойдется в 6,3 тысячи рублей, а по Хабаровску - в три! И список расширяется. В этом году государство дополнительно профинансирует еще 20 авиарейсов из Иркутска и три - в наш город. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Что ж, перечень большой. Со скидкой иркутяне смогут слетать в Кемерово Челябинск,Абакан, Новокузнецк, Уфу, Омск, Оренбург, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Благовещенск… Это из популярных направлений. А еще появятся субсидированные билеты из Иркутска в Тынду, Курумкан, Кырен, Орлик, Полярный,Певек, Чару, Таксимо,Ноябрьск, Новый Уренгой. В обратном направлении, то есть в Иркутск, появятся льготы на авиарейсы из Краснокаменска, Газимурского Завода и Красного Чикоя, а также из Читы в Братск.

А сколько будут стоить такие перелеты? Пока информации нет, пояснили в кассах Иркутского аэропорта. Билеты, вероятно, появятся в продаже позже. Но подготовиться стоит заранее - ведь субсидированные полеты доступны не всем, а только определенным категориям населения. Для оформления билетов понадобится набор документов.

КОНКРЕТНО

Кто имеет право на «скидку»:

- дети и молодежь до 23 лет

- женщины старше 55 лет

- мужчины старше 60 лет

- инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица

- инвалиды с детства II или III группы

- граждане, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалида с детства II или III группы

- члены многодетных семей.

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