Житель Бодайбо спрятал расчлененное тело приятеля в разных концах города Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Трагедия произошла во время застолья между двумя жителями Бодайбо в феврале этого года. Разгорячившись алкоголем, они поругались. Ссора переросла в драку, во время которой 59-летний мужчина достал нож и несколько раз ударил им оппонента. От полученных травм 30-летний приятель скончался на месте.

- На утро, проспавшись, преступник решил спрятать тело, - комментируют в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Сначала он расчленил его, затем разложил по пакетам, вынес из дома и спрятал их в разных частях города. Вскоре на его след вышли полицейские.

На днях мужчине предъявили обвинение по статье «Убийство». Суда он дожидается под стражей. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.

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