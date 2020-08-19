Иркутский ФК «Зенит» обыграл «Читу» и вышел в 1/64 финала Кубка России по футболу. Фото: Татьяна ГЛЮК.

Футболисты иркутского «Зенита» одержали первую победу в новом сезоне. В матче 1/128 финала Кубка России, наша команда обыграла на выезде «Читу» со счетом 1:0. Таким образом, иркутяне пробились в 1/64 финала.

В этом сезоне в стан иркутской дружины перешли сразу несколько игроков «Читы». Один из них и решил исход этой принципиальной встречи. На 29-й минуте матча 22-летний полузащитник зенитовцев Владимир Марков, который еще в прошлом сезоне выступал за читинцев, воспользовался грубой ошибкой вратаря с защитником хозяев поля, и отправил мяч в сетку ворот «Читы».

Больше зрители, наблюдавшие за игрой по трансляции в интернете (матч прошел без болельщиков на трибунах) забитых мячей не увидели. Команда из Забайкалья вылетает из Кубка России, а иркутяне идут дальше. Соперник по 1/64 финала станет известен позднее.

Ну а очередной матч Первенства России среди команд второго дивизиона наш «Зенит» проведет уже 23 августа. На родном поле стадиона «Труд» наши парни встретятся с «Коломной». Начало встречи в 18.00. Эта игра пройдет без зрителей.

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