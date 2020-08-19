В Шелехове почтили память Сигэки Мори

ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.

Председатель Законодательного Собрания Приангарья Александр Ведерников принял участие в церемонии памяти 30-летия со дня захоронения части праха Сигэки Мори на кладбище Шелехова. Сигэки Мори является основателем побратимской связи между японским городом Неагари (сейчас Номи) и Шелеховом. По его желанию, часть праха была похоронена здесь, в Сибири, в знак многолетней дружбы между двумя странами.

«Сигэки Мори внес огромный вклад в развитие теплых дружественных связей между двумя городами и нашими странами. Он называл Шелехов своим вторым домом и много лет посвятил развитию гуманитарных и деловых контактов. Сегодня мы здесь, чтобы почтить память о нем, сказать, что дело всей его жизни продолжено и развивается, - сказал Александр Ведерников».

Спикер также подчеркнул, что депутаты Законодательного Собрания готовы сотрудничать не только в рамках межпарламентского сотрудничества, но и оказывать поддержку развитию торгово-экономических и культурных отношений между Иркутской областью и Японией.

В церемонии также приняли участие врио губернатора региона Игорь Кобзев, председатель общества дружбы «Шелехов-Неагари-Номи» Владислав Поздняк, представител МИД России в Иркутске Людмила Курбатов, сотрудники администраций Шелеховского района и Иркутска.