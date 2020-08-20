101 случай заражения коронавирусом подтвержден в Иркутской области за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области количество случаев заражения коронавирусом продолжает расти. Темпы прироста новых заболевших снижаются, но каждый день выявляют еще более сотни заразившихся COVID-19.

Так, 20 августа Оперативный штаб по коронавирусу в Приангарье сообщил, что диагноз лабораторно подтвердился еще у 101 сибиряка. Общее число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией таким образом возросло до 15 981. Радует, что большинство – 13 331 (+198 за сутки) – уже выздоровело.

«В больницах госпитализированными остаются 735 пациентов, 37 из них – тяжелые», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 1657 человек получают необходимое лечение амбулаторно».

Увы, и в нашем регионе не обошлось без летальных исходов. Общее число жертв пандемии – 258: из них причиной смерти 178 стал COVID-19, еще 80- сопутствующие коронавирусу заболевания.

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