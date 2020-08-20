Сибирячка родила в машине скорой помощи Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Схватки у беременной жительницы Иволгинского района Бурятии начались дома. Женщина вызвала скорую и приехавшие медики срочно повезли ее в роддом. Однако, малыш решил не ждать и появиться на свет по дороге. Роды у женщины начались прямо в машине неотложки.

Врачи были к этому готовы и удачно приняли роды. Правда, у молодой мамы появились осложнения. У нее началось кровотечение.

- Бригада скорой помощи Улан-Удэ эвакуировала ребенка в Детскую республиканскую клиническую больницу, - сообщили в службе медицины катастроф Бурятии. - Женщине стабилизировали состояние и провели противошоковую терапию. Затем ее перевезли в дежурный стационар, и передали специалистам.

Сейчас жизни матери и малыша ничего не угрожает. Медики, принявшие роды, уже пожелали им скорейшего выздоровления.