К 1 сентября в Шелехове построят новый медицинский центр

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В рамках договоренностей между исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым и российским промышленником Олегом Дерипаской в Приангарье возводят три медицинских центра для лечения пациентов с внебольничной пневмонией. Новые инфекционные корпуса появятся в Шелехове, Тайшете и Братске. В общей сложности на их возведение было направлено почти 1,5 млрд рублей.

Медцентр в Шелехове, рассчитанный на 60 коек, должен быть готов к 1 сентября этого года. Сейчас на объекте идут монтаж конструкций фасада и кровли, инженерно-технические и внутренние отделочные работы. После их завершения в новом корпусе разместят мебель и оборудование. Прилегающая территория будет благоустроена.

- Во всех трех новых центрах будут использоваться современные медицинские технологии, которые позволят оказывать медицинскую помощь жителям Иркутской области на самом высоком уровне, - подчеркнула

исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

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