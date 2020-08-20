Подготовка к строительству в Иркутске Суворовского училища начнется в этом году

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел совещание, посвященное созданию в столице региона Суворовского училища. Глава Приангарья напомнил, что на встрече с Министром обороны России Сергеем Шойгу были оговорены сроки завершения строительства военного учебного заведения - 1 сентября 2021 года.

- Строительством займется Минобороны РФ, в зоне ответственности региона - подведение коммуникаций. Мы должны приложить все усилия к тому, чтобы подвести сети к границам участка, где разместится комплекс зданий училища, - отметил Игорь Кобзев.

Как сообщил и.о. министра жилищной политики, энергетики и транспорта региона Сергей Малинкин, технических сложностей нет с подведением коммуникаций нет, работы будут выполнены в требуемые сроки.

Напомним, что Суворовское военное училище разместится на территории бывшего ИВВАИУ. С предложением открыть в столице региона такое учебное заведение к Президенту России Владимиру Путину обратился глава Приангарья Игорь Кобзев.

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