Видео с сурками, которые делят морковку в зоосаде Иркутска, позабавило зрителей

Забавное видео с сурками, которые устроили борьбу за единственную найденную ими морковку, сняли сотрудники иркутского зоосада. Конечно, они вполне могли подкинуть грызунам второй овощ, но всех интересовало, чем закончится поединок.

Битва за морковку в качестве приза шла у зверьков по всем правилам. Сначала один зверек нашел овощ - свою законную добычу. Но второй, находящийся вместе с ним в клетке, обнаружил это. И решил отобрать силой. Вышло. Пока первый обладатель "приза" чавкал и слегка отвлекся, захватчик забрал находку и начал ее грызть. Но насовсем отобрать у собрата морковку не удалось. Так, забирая друг у друга овощ, они и делили лакомство.

Эта сцена сейчас набирает просмотры в соцсетях. Людям любопытно смотреть, как зверьки делят добычу. Почти как люди.