Школьники угнали машину и поехали на Байкал.

Когда в уголовный розыск поступило очередное сообщение об угоне автомобиля. оставленного хозяином во дворе многоэтажки в Улан-Удэ, никто и не догадывался, что в деле замешаны обычные школьники.Тем не менее, оказалось, что два приятеля, 15 и 17 лет, "взяли" «Nissan Vanette» и решили прокатиться до Байкала.

"В Прибайкальском районе в нескольких километрах от села Турунтаево у транспортного средства лопнуло колесо, автомобиль съехал в кювет и получил повреждения. Злоумышленники бросили похищенный транспорт и вернулись в город на попутке", - сообщает подробности произошедшего пресс-служба МВД Бурятии.

Потерпевший оценил ущерб микроавтобусу в 760 тысяч рублей. Эту сумму, по всей вероятности, придется возвращать родителям юных угонщиков. Против них самих возбуждено уголовное дело, с подростками работают инспекторы по делам несовершеннолетних.