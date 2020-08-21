Число случаев коронавируса в Иркутской области превысило 16 тысяч. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число случаев коронавируса в Иркутской области превысило 16 тысяч. По данным оперштаба по борьбе с заболеванием на 21 августа, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 16086 случаев, и только за последние сутки оно выросло на 105.

"В больницах проходят лечение 735 жителей Приангарья, в тяжелом состоянии находятся 38 из них, - сообщает оперштаб региона. - Амбулаторно медики оказывают помощь 1604 пациентам".

Растет и число выздоравливающих - оно уже давно ежедневно стабильно больше количества заразившихся. На 21 августа победили коронавирус 13 тысяч 495 человек, только за последние сутки - 164.

К сожалению, достаточно высоко и число тех, кто умер от этого заболевания - 178, и от осложнений сопутствующих хронических заболеваний - 81. Общее число людей, которых регион потерял в связи с заболеванием - 259.