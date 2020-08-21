В пострадавших от наводнения районах Иркутской области вводят в строй новые объекты.

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин провел онлайн- совещание, где обсуждались вопросы восстановления пострадавших от наводнения 2019 года территорий Иркутской области.

Как сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев, в Тулуне уже введены в эксплуатацию школа на 1275 учеников и лыжная база, в территориях построено 10 фельдшерско-акушерских пунктов. На сентябрь запланировано открытие в Тулуне детского диагностического центра, сдача нескольких жилых домов. Также 1 сентября ученики сядут за парты новой школы.

В рамках совещания обсуждались и меры социальной поддержки граждан, которые из-за наводнения остались без крыши над головой.

На реализацию этих мер в 2020 году предусмотрено 4 млрд 684,2 млн рублей, в том числе 3 млрд 11,6 млн из рублей из резервного фонда Правительства РФ и 1 млрд 672,6 млн рублей – из регионального бюджета. По данным на 20 августа 2020 года, обязательства исполнены на сумму 4 млрд 96,4 млн рублей.

Единовременная материальная помощь и выплаты за утраченное имущество перечислены пострадавшим в полном объеме. На это было направлено

2 млрд 633 млн рублей их федеральной казны. Также, в результате судебных решений, 574 человека получили выплаты из областного бюджета.

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