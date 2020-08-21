Баскетбольный клуб "Иркут" отправлен на карантин из-за коронавируса. Фото: Анна ПОПОВА

Баскетбольный клуб "Иркут" вынужденно прервал тренировки. У одного из игроков команды - положительный тест на коронавирус, а это угрожает заражением всем.

"Включаем режим самоизоляции и уходим на дистанционную работу. С больным всё в порядке, скоро будет в строю", - сообщает на официальной странице в социальной сети вконтакте пресс-служба спортивного клуба.

Также сообщается, что 28 августа все члены команды и персонал сдают повторный тест, который должен определить, не подхватил ли COVID-19 кто-то еще из тех, кто контактировал с баскетболистом.

Напомним, к 21 августа общее число жителей Иркутской области, которым с начала пандемии поставлен диагноз коронавирус, превысило 16 тысяч человек. За последние сутки это число выросло на 105. Большинство из заболевших уже успешно вылечилось и находится дома - 13 тысяч 495.