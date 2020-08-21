Общественность сможет контролировать работы на БАМе и Транссибе

Работы по реконструкции БАМа и Транссиба будут идти под контролем общественности. На объектах строительства установят видеокамеры. Кроме того, будет организована работа горячей линии, и жители региона смогут получить исчерпывающую информацию о реализации программы.

- На всех этапах проведения работ будет обеспечена максимальная открытость, - подчеркнул исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, что на совещании с Президентом России Владимиром Путиным глава Приангарья обратился к главе государства по резонансному экологическому вопросу, связанному с разрешением вырубки леса при модернизации и расширении железнодорожной инфраструктуры.

- Мы прекрасно понимаем важность вопросов экономического развития страны в целом и транспортной инфраструктуры в частности, объективно оцениваем важность подобных преобразований для области. Но мы не можем игнорировать и необходимость соблюдения баланса экономических и экологических интересов, особенно в вопросах, касающихся озера Байкал, - сказал на совещании Игорь Кобзев.

Ориентировочная площадь объектов, где предполагаются вырубки, в Иркутской области составит до 10 га, в Республике Бурятия – до 6 га. Окончательная площадь будет уточнена после разработки всех технических решений и получения заключения государственной экологической экспертизы.

На 27 августа запланировано подписание меморандума, в котором будут закреплены формы и методы общественного контроля, научное сопровождение всех этапов работ. Документ подпишут правительство Иркутской области, РЖД, Общественная палата РФ и Сибирское отделение РАН.

– Подписание меморандума станет новым этапом сотрудничества. На встрече с Президентом России Владимиром Путиным мы договорились представить наши предложения по вопросам защиты окружающей среды, лесосбережения и лесовосстановления при проведении работ в Прибайкалье, - подчеркнул Игорь Кобзев.

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