Игорь Кобзев: Наша задача – навести порядок в лесу

Количество незаконных рубок на арендуемых лесных участках по сравнению с прошлым годом снизилось в Иркутской области на 70%. По фактам нелегальных заготовок древесины возбуждено свыше тысячи уголовных дел. К ответственности по УК РФ привлечено 322 человека. В результате проводимых в регионе рейдов, показатель незаконных лесозаготовок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 40%.

Такие данные были озвучены на заседании межведомственной комиссии, которое провел исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

– Мы смогли добиться такой положительной динамики благодаря систематическим проверкам, которые проводятся, в том числе, с привлечением правоохранительных органов. На достигнутом останавливаться нельзя. Наша задача – навести порядок в лесу и добиться стопроцентной отдачи от деятельности лесного комплекса, – подчеркнул глава Приангарья.

В целях дальнейшего снижения объемов незаконных рубок предполагается развивать систему дистанционного мониторинга. Сейчас с его помощью выявляется почти 72% фактов нелегальных рубок. В целом в Приангарье 43,7 млн га леса будет находиться в поле зрения спутников. Также на лесных дорогах планируется создать посты с камерами видеонаблюдения.

В рамках заседания Игорь Кобзев также обратил внимание на проблему разрушения региональных и муниципальных дорог лесовозами и поручил подготовить предложения, реализация которых позволит взыскивать с арендаторов лесных участков компенсации за использование дорог.

- Нужно усилить наши действия по наведению порядка в лесном хозяйстве, - заявил Игорь Кобзев. – Это одна из отраслей экономики, где требуется реализация комплексных мер по выводу на эффективную и прозрачную деятельность.

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