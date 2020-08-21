Пропавшего без вести 80-летнего грибника нашли в Шелеховском районе. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

О пропаже 80-летнего жителя села Введенщина спасателям сообщили его взволнованные родственники. Они рассказали, что пожилой мужчина 20 августа в 16.00 ушел за грибами в лес на 59 км. Култукского тракта и не вернулся. На место тут же выехала дежурная смена спасателей, а также 18 волонтеров из поискового отряда Лиза Алерт. Они разделились на несколько групп и отправились в лес.

Результаты поисков принесли свои результаты только к утру. Пенсионера нашли в 4 часа. Он так устал, что не мог больше передвигаться. Эвакуировали его из леса на носилках. Через час мужчину доставили в район 56 км. Култукского тракта, где передали врачам.

- Медики оценивают его состояние как стабильное, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Еще раз напоминаем жителям региона, что не стоит ходить в лес без связи, провизии,запаса воды и теплой одежды. И не забывайте, что в августе в некоторых районах Приангарья уже могут быть ночные заморозки.