Стерилизаторы для книг получили библиотеки в Иркутской области Фото: Евгения ГУСЕВА

Обрабатывать книги от вирусов и бактерий в период пандемии теперь смогут в трех областных библиотеках Приангарья. Стерилизаторы для изданий доставили в Иркутскую универсальную научную библиотеку им. И.И. Молчанова-Сибирского, Иркутскую детскую библиотеку им. Марка Сергеева и Иркутскую юношескую библиотеку им. И. П. Уткина.

- Аппараты могут одновременно обрабатывать до четырех книг, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – Средства на их приобретение выделили из областного бюджета.

Также в Иркутскую областную библиотеку для слепых привезли облучатели-рециркуляторы.

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