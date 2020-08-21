МЧС: сильные дожди ожидаются 22 августа в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередное ухудшение погоды обещают жителям Иркутской области в предстоящие выходные. По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу, 22 августа в южных, центральных районах, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья, днем в верхнеленских районах местами пройдут сильные дожди, а также прогремят грозы.

- При такой погоде лучше отказаться от дальних поездок, - советуют в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Также особенно внимательно следить за прогнозом погоды стоит руководителям туристических групп и отдыхающим на реках и озерах.

Помимо этого, с 22 по 24 августа в Приангарье ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.

Что касается погоды в Иркутске, то 22 августа в столице Приангарья пройдет дождь. Температура днем +19, +21.