Братчанин зарезал знакомую и забросал ее тело мусором Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Трагедия в селе Тангуй Братского района произошла ночью, 1 августа. Пьяный 20-летний местный житель встретился со своей 27-летней знакомой в ограде заброшенного дома по улице Ушакова. По неизвестным, пока причинам, он набросился на девушку с ножом и нанес ей несколько ударов по телу. От полученных травм она скончалась на месте.

После этого, мужчина решил спрятать тело погибшей. Он оттащил ее за баню, сбросил в яму и закидал труп мусором. Две недели девушку никто не искал и с заявлением в полицию не обращался. Сыщикам все равно удалось узнать об убийстве, благодаря полученной информации. Вскоре вышли и на след преступника.

- Он дал признательные показания и показал место, где спрятал тело, - сообщили в пресс-службе СК СК России по Иркутской области. – Мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство».

Сейчас следователи выясняют мотив убийства. Дожидаться суда задержанный будет под стражей.