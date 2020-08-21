Смертельное ДТП в Шелеховском районе: столкнулись Мерседес и Тойота. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Крупная авария произошла вечером, 21 августа на трассе «Байкал». Между Шелеховым и Чистыми Ключами столкнулись Мерседес и Тойота Марк II. Удар был такой силы, что оба автомобиля превратились в груду искореженного металла.

- От полученных травм на месте скончался 34-летний водитель Тойоты, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Его 10-летний сын с различными травмами доставлен в больницу. Также госпитализирован водитель Мерседеса и двое его пассажиров.

Причины ДТП выясняют инспекторы ГИБДД. По одной из версий водитель одной из машин выехал на встречную полосу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водитель фуры погиб в крупной аварии в Слюдянском районе (Подробности)

30-летнюю женщину насмерть сбили в Иркутске (Подробности)

Пьяный водитель Тойоты Кресты устроил крупную аварию в Черемхове (Подробности)