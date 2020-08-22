Фальшивая прописка гастарбайтеров закончилась для сибиряков уголовным делом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Многим кажется, что фальшивая прописка гастарбайтеров - дело нехитрое. Тем более временная, прав на жилье у них не будет, а заплатить -заплатят. Однако закон думает иначе и на этот счет есть отдельная статья в Уголовном Кодексе. В соответствии с ее требованиями и рассмотрят в мировом суде Братска дело в отношении двух местных жителей.

"В рамках расследования дел установлено, что 32-х и 44- летние жители г. Братска, соответственно, в марте и мае 2020 года, за денежное вознаграждение фиктивно поставили на учет девять иностранных граждан по месту своего проживания, заведомо не имея намерения предоставлять им жилое помещение", - сообщает подробности пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Такое обогащение завершилось двумя уголовными делами по статье за фиктивную постановку на учет иностранца. Они уже направлены для рассмотрения в мировой суд.