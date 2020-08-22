Парад патрульных катеров МЧС пройдет в Иркутске 23 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Парад патрульных катеров! Яркое зрелище. В этот раз оно будет посвящено 30-летию МЧС и пройдет в воскресенье, 23 августа. Горожане смогут увидеть, как флотилия Центра государственной инспекции по маломерным судам торжественно пройдет до Листвянки.

"После торжественного построения участников парада возле ледокола «Ангара» в городе Иркутске, флотилия ГИМС пройдет по маршруту от верхнего бьефа плотины ГЭС реки Ангары до поселка Листвянка по акватории озера Байкал", - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Не пропустите зрелище. Торжественным маршем пройдут скоростные катера «АМУР-3», «КС-701», «Стрингер-550Р», «Проект БЛ-820», «Касатка-2М», моторное судно «Мастер-500». К параду присоединятся сотрудники Восточно-Сибирского линейного управления на транспорте и управления «Безопасный город» на своих катерах.

Начало парада в 11 утра.