Федеральную трассу "Байкал" в районе Култука перекрыли в 14.00 22 августа. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельное ДТП произошло накануне днем, 21 августа, на федеральной трассе «Байкал» в Иркутской области. В районе поселка Култук 47-летний водитель большегруза ДАФ не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в бетонное ограждение. После этого фура опрокинулась в кювет и загорелась.

- Водитель дальнобойщик, который вез сухофрукты из Барнаула во Владивосток, от полученных травм скончался на месте, - сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сегодня, 22 августа, в этом районе с 14.00 на время проведения работ по подъему фуры перекрыта трасса "Байкал". Водителей просят проявить понимание, без подъема большегруза не обойтись.

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