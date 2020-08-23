Гороскоп на 23 августа от бурятских лам: в этот день по Зурхаю не советуют покупать меха и драгоценности.

Если вы только планируете дела на воскресенье, 23 августа, учтите гороскоп на 23 августа от бурятских лам. Его составил лама Курумканского дацана Бурятии Олег Намжилов. Он, изучив, что нам несет этот день, буквально "по полочкам" разложил, на что стоит ориентироваться. Какие опасности ждут нас в этот день, что принесет удачу. Итак.

Зурхай ( буддистский гороскоп) на 23 августа, воскресенье. Солнце, 5 лунное число, день желтой Собаки.

Этот день, по гороскопу на 23 августа, благоприятен для животноводства, растениеводства, культуры, торговли, науки, путешествий и брачных дел.

"Занятия с животными, уход, приручение благотворно подействуют на сердечно-сосудистую и нервную системы. Посадка растений, уход за ними, приготовление лекарств и домашних блюд будут весьма полезны для энергетики печени и глаз. Работы по дому, хозяйству, текущие дела в офисе улучшат взаимоотношения. Скачки, гонки, прочий экстрим укрепят мужскую силу, здоровье.

Культурные мероприятия, военные дела, оружие, парады, фейерверки притянут фортуну. Многие продажи и покупки будут удачными. Научные изыскания, работы с цифрами, финансами, бухгалтерией уберегут от сплетен, наговоров и зависти. Обещания, гарантии, поручительство укрепят имидж, имя, влияние.

Стрижка волос – к богатству".

А вот от чего, по Зурхаю, гороскопу на 23 августа от бурятских лам, следует отказаться.

"Неблагоприятный день для покупки обновок, изделий из шкуры, кожи, меха, шерсти, драгоценных камней. Работы со шкурой, кожей, мехом и шерстью могут стать причиной появления прыщей, сыпи, раздражения.

Перестановки, переделки, вынос крупных предметов наружу – к ссорам, разладам.

Не рекомендуется обрабатывать древесину, работать с деревом. Особенно нельзя его рубить, иначе не избежать переломов, ушибов, вывихов и обострения самых разных болезней.

Употребление алкоголя или других наркотиков могут привести к потере или ухудшению зрения.

Откажитесь в этот день от таких продуктов: мед, грибы, орехи, фрукты, ягоды, зелёные плоды, мясо дичи, яйца, еду и питье горького вкуса. Также не подходят продукты, привезённые издалека, из других регионов, тем более континентов. "

Таков гороскоп на 23 августа от бурятских лам, составленный ламой Курумканского дацана Олегом Намжиловым.