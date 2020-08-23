Мюзикл «Декабристы» покажут в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутском музыкальном театре идет подготовка к премьерному показу мюзикла «Декабристы». Накануне был сдан макет декораций и показаны эскизы костюмов. Увидеть воочию «убранство» спектакля и наряду главных героев, конечно, зрители смогут их только на премьере.

«Действие постановки будет происходить в двух плоскостях: в Санкт-Петербурге до и во время восстания и здесь, в Сибири», – рассказал пресс-службе Иркутского музтеатра режиссер-постановщик двукратный лауреат Международного конкурса молодых оперных режиссеров «Нано-Опера», лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска-2019» Филипп Разенков.

Над спектаклем работают также работают художник из Санкт-Петербурга Елисей Шепелев, балетмейстер из Москвы Татьяна Безменова и сотрудники Иркутского театра им. Н. М. Загурского. Музыка написана двукратным обладателем национальной премии «Музыкальное сердце театра» Евгением Заготом.

Премьерный показ «Декабристов» состоится в декабре. Примечательно, что в 2020-м году отмечается 195-летие со дня восстания на Сенатской площади и 230 лет со дня рождения князя Трубецкого.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08