Иркутский ФК «Зенит» разгромил «Коломну» в первом домашнем матче ПФЛ. Фото: Татьяна ГЛЮК.

Футболисты иркутского «Зенита» в первом домашнем матче нового сезона ПФЛ одержали первую разгромную победу. Зенитовцы камня на камне не оставили от «Коломны», обыграв соперника со счетом 4:0.

В первом тайме, зрители, наблюдавшие за матчем по телетрансляции, увидели один забитый мяч. Уже на 11-й минуте встречи нашу команду вперед вывел Антон Убониев. Второй тайм, несмотря на непрекращающийся дождь, и тяжелое поле, получился еще более результативным. На 53-й минуте навес с углового замкнул полузащитник иркутян Дмитрий Пытлев. На этом наши парни не успокоились, и довели дело до разгрома. Еще один результативный удар на свой счет записал Максим Насадюк, ну а четвертый мяч гости забили сами себе.

Следующий матч «Зенит» проведет 26 августа. На своем поле иркутяне примут «Знамя Труда» из Орехово-Зуево.