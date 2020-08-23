Иркутянка Оксана Кошелева и Екатерина Прокопова сдвинули КАМАЗ на 20 метров.Фото: скрин с видео КП-Севастополь

На фестивале силового экстрима «Евразийские игры», который проходит в Севастополе с 21 по 23 августа, иркутянка Оксана Кошелева в паре с мастером спорта по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Екатериной Прокоповой установили женский силовой рекорд России. Об этом сообщает «КП»- Севастополь. Спортсменки передвинули КАМАЗ на 20 метров, протянув его за трос.

Это уже не первый рекорд нашей землячки. Она передвигала 18-тонный трамвай на десять метров. И, кстати, уже сдвигала с места КАМАЗы. Почему КАМАЗы? Потому что в биографии рекордсменки грузовиков было уже несколько. Неудивительно, что и в этот раз сибирячка вновь в числе лучших и самых сильных.

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