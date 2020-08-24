Ночная подсветка домов восхитила жителей Улан-Удэ. Фото: Инстаграм, аккаунт ves_ulan_ude_

«Вау! Ночная подсветка домов в 47 квартале. Как Вам?» - пост с такой подписью накануне появился в соцсетях в Республике Бурятия и меньше, чем за сутки набрал «сердечек» более, чем от 5.5. тысяч пользователей.

«Побольше бы таких «ноу хау»», - пишут жители Улан-Удэ.

На каждом доме своя подсветка – разные цвета, разные узоры. Кто-то из подписчиков Инстаграма выразил мнение, что хорошо бы рисунки были современней, кто-то наоборот желает, чтобы было больше аутентичных национальных мотивов. Но все сходятся в одном – это красиво и делать это стоит по всему городу.

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