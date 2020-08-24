Солистка группы Little Big сфотографировалась в бикини из камней и страз. Фото: стопкадр видеоклипа Little Big Фото: "КП" Архив

Солистка панк-поп-рейв-группы Little Big из Санкт-Петербурга Софья Таюрская стала звездой сентябрьского номера популярного мужского журнала. О чем не забыла сообщить подписчикам своего аккаунта в Инстаграм, опубликовав фото обложки.

«Остальные фото найдете в журнале», - кокетливо подмигнула певица в подписи под постом.

Софья Таюрская участвует в записи песен для популярной группы с 2014 года, с 2016 входит в концертный состав. Именно она в 2020-м должна была вместе с остальными участниками бэнда - Ильей Прускиным, Сергеем Макаровым, Антоном Лиссовым - представлять нашу страну на конкурсе вокалистов Евровидение. Он должен был пройти в Голландии, но отменился из-за пандемии коронавируса.

Сейчас яркой вокалистке 29 лет, родилась она в Иркутске, но в скором времени семья переехала в город Новодвинск в Архангельской области.

Читайте также:

Из тихони – в звезду экрана: лидер группы Little Big Илья Прусикин, который едет на Евровидение-2020, начинал в школьном КВНе. В детстве Илья был скромнягой, но благодаря играм в клубе проложил путь к звездному пьедесталу (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08