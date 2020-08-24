Коронавирус подтвердился у 87 человек в Иркутской области за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области вот уже третий день подряд суточный прирост заразившихся коронавирусом меньше сотни. Сегодня стало известно, что диагноз COVID-19 подтвердился еще у 87 человек. Темпы прироста значительно снизились. Общее число случаев заражения возросло в регионе 24 августа до 16 360. Радует, что большинство заболевших – 13 790 (+19 за сутки) – выздоровели.

«В больницах остаются 685 пациентов, из них 37 – тяжелые», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Амбулаторное лечение также продолжают 1624 человек».

В нашем регионе пандемия коронавируса не обошлась без жертв. Общее число скончавшихся в Приангарья с диагнозом COVID-19 – 261: из них 180 умерли от новой коронавирусной инфекции, еще 81 – от сопутствующих болезней.

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