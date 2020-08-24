Телефонные мошенники украли более 150 тысяч у двоих жителей Тулуна Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Аферисты продолжают наживаться на доверчивых жителях Иркутской области. Причем, чаще всего их жертвами становятся представители старшего поколения. Накануне на удочку мошенников попались сразу двое жителей Тулуна. Первым в их поле зрения попал 58-летний мужчина. Ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что кто-то пытается совершить покупку, воспользовавшись его картой.

"Испугавшись за свои сбережения, тулунчанин сообщил аферисту все данные банковской карты и продиктовал коды подтверждения из СМС, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - После этого со счета мужчины пропали 64 тысячи рублей".

Похожая ситуация произошла с 52-летним тулунчанином на следующий день. Ему также позвонили из банка и запугали тем, что на него хотят оформить кредит. Не желая влезать в долги, мужчина послушно выложил мошеннику все данные о своих картах и счетах. В результате он потерял более 90 тысяч рублей.

Сотрудники МВД предупреждают жителей Тулуна о том, что в ближайшее время им тоже могут позвонить аферисты. Если это произойдет, ни в коем случае не сообщайте им номер банковской карты и другую секретную информацию о своих счетах.