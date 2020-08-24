Братчанка нашла работу и бросила пить, чтобы вернуть себе дочь Фото: Павел МАРТИНЧИК

История о том, что мать ведет асоциальный образ жизни и не заботится о своем чаде, не нова. В такую ситуацию попала и жительница Братска, которая совсем не следила за своей полуторагодовалой дочерью. В итоге женщину лишили родительских прав, а малышку отдали на воспитание ее сестре. Первое время братчанка даже не думала о том, чтобы изменить ситуацию и не платила алименты - в итоге она задолжала 15 тысяч рублей.

"Однако спустя полгода женщина полностью изменила свое отношение к дочери, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - Во многом делу помогли воспитательные беседы о важности материнства. В итоге она взяла себя в руки, изменила свой образ жизни, устроилась работать на птицефабрику и погасила все долги по алиментам".

Но на этом братчанка не остановилась. Изменив свои принципы, она решила, что достойна второго шанса и все-таки добилась восстановления родительских прав через суд. Сразу после этого ей вернули дочь, и женщина смогла начать все с начала и вновь вжиться в роль матери.