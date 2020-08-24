Бурятский скульптор Даши Намдаков стал Заслуженным художником России Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Всемирно известный скульптор Даши Намдаков получил звание Заслуженного художника Российской Федерации. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Сообщение об этом появилось в официальном инстаграме заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам и сенатора от Забайкальского края Баира Жамсуева.

"Нашему земляку Даши Намдакову присвоили звание Заслуженного художника Российской Федерации - поздравляем!" - поделился сенатор.

Хоть Даши Намдаков и родился в Забайкальском крае, он начал свой творческий путь в Бурятии. Вскоре он получил мировую известность. Его скульптуры можно увидеть в галереях не только в России, но и в Италии и Англии, работы мастера появляются на обложках журналов и украшают общественные пространства во многих уголках мира. В 2017 году Намдаков получил звание Народного художника Бурятии.