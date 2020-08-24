В Нижнеилимском районе будут строить и ремонтировать социальные объекты

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В рамках посещения Нижнеилимского района исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев уделил внимание вопросам развития социальной инфраструктуры, строительства и реконструкции дорог, обеспечения территорий чистой водой и многим другим.

В Железногорске-Илимском глава региона осмотрел здание профессионального колледжа, который ни разу с момента открытия - 1965 года - не видел капитального ремонта. Обновлять здание начнут в 2021 году.

- Нижнеилимский район — стратегически важен для Иркутской области. Здесь расположено одно из самых крупных предприятий региона — Коршуновский горно-обогатительный комбинат. От его стабильной работы зависит социально-экономическая ситуация в районе. Колледж готовит уникальных специалистов, сотрудничает с крупными компаниями. Мы обсудили с работодателями, что капремонт образовательного учреждения вполне возможно провести совместно, - сказал Игорь Кобзев.

Также глава Приангарья посетил среднюю школу и амбулаторию поселка Хребтовая. Школе 52 года, требуется капитальный ремонт.

В учреждении учится 105 человек. Несколько лет назад здесь построили спортзал и столовую, стоимость работ составила 31 млн рублей. На ремонт основного здания школы необходимо 93 млн рублей.

Игорь Кобзев поручил профильным министерствам совместно с муниципалитетом рассмотреть вопрос строительства новой школы, так как это будет более рационально.

Такое же поручение глава региона дал по итогам посещения хребтовской амбулатории. Износ здания составляет 45%. Медучреждение находится в приспособленном здании, где нет водоснабжения и канализации.

Редакцией, издателем и распространителем информационных материалов является ООО Агентство «Комсомольская правда - Байкал» в соответствии с лицензионным договором № 14-45 от 09.01.2020 г.