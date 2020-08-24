В Иркутской области количество незаконных рубок снизилось на 40 процентов

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки у Усть-Кутский район провел совещание по вопросам лесопользования. Напомним, что эта тема находится на особом контроле главы Приангарья.

В Усть-Кутском лесничестве по поручению и.о. губернатора была организована проверка арендаторов. Поводом послужило обращение жителей к руководителю области через соцсети. Речь шла о том, что лесозаготовители оставляют деляны в удручающем состоянии – с порубочными остатками, которые гниют годами.

Проверка выявила многочисленные нарушения. Глава региона поручил в максимально короткие сроки навести порядок на лесных участках. В случае невыполнения требований договоры аренды будут расторгнуты.

Игорь Кобзев также сообщил, что в результате рейдовых мероприятий, проводимых в области за последние семь месяцев, показатель незаконных лесозаготовок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 40%. Глава региона особо подчеркнул, что наряду с наведением порядка в лесу необходимо заниматься восстановлением утраченных деревьев.

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