Росгвардейцы спасли мужчину, который чуть не выпал с 5 этажа в Бурятии Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Во время вечернего дежурства в Железнодорожном районе Улан-Удэ экипажу Росгвардии доложили о том, что с балкона пятого этажа одного из жилых домов вот-вот выпадет мужчина. Наряд вызвали его родственницы. Росгвардейцы поспешили на место происшествия, вошли в квартиру и увидели, что мужчина сидит на балконном ограждении.

"Сотрудники Росгвардии 20 минут уговаривали его слезть, но он не подпускал их к себе, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области. - Затем он внезапно потерял равновесие и полетел вниз, но оперативники поймали его за ноги и держали в течение получаса".

Из-за того, что балкон был слишком узким, росгвадейцы не смогли затащить его в квартиру сами - пришлось вызывать полицейских и пожарных. Подоспевшие спасатели поднялись к балкону по автолестнице, связали мужчине руки веревкой и бросили ее конец бойцам Росгвардии. Так они смогли затянуть пострадавшего в дом. Позже его передали медикам.