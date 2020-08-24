Лжецелительница обманула пожилую ангарчанку на 100 тысяч рублей Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Полицейские из Ангарска задержали подозреваемую в обмане 82-летней пенсионерки. Меньше недели назад она познакомилась с пожилой женщиной на улице и представилась целительницей. После короткого разговора "экстрасенс" сообщила ей, что на ней лежит порча, которую нужно немедленно снять.

"Они пришли в квартиру пенсионерки, чтобы провести ритуал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Для этого аферистке понадобились деньги и ювелирные украшения потерпевшей. Лжецелительница собрала ценности в сверток, провела несколько манипуляций и ушла, запретив женщине заглядывать в кулек".

Однако пенсионерка развернула верток и увидела, что он пуст. Она тут же написала заявление в полицию, и спустя несколько дней оперативники задержали мошенницу. Ей оказалась 46-летняя усольчанка, которая буквально пару месяцев назад вышла из тюрьмы, где отбывала наказание за похожее преступление. При обыске у нее нашли часть денег и украшения потерпевшей. Нарушительницу заключили под стражу.