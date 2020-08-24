Бывшего полицейского будут судить за взятку в Иркутской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За получение взятки бывший сотрудник ГИБДД из Эхирит-Булагатского района может надолго сесть за решетку. В ходе проверки УФСБ выяснилось, что сотрудник дорожной инспекции однажды закрыл глаза на грубое нарушение правил дорожного движения.

"Оказалось, что в феврале 2019 года он остановил водителя, который был за рулем в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Нарушитель предложил полицейскому не составлять протокол в обмен на взятку в 30 тысяч рублей, и дорожный инспектор согласился".

Когда факт нарушения вскрылся, сотрудника ГИБДД уволили со службы и заключили под стражу. Его начальство привлекли к дисциплинарной ответственности. Уголовное дело в отношении бывшего дорожного инспектора направили в суд. Ему могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с выплатой штрафа в сорокакратном размере суммы взятки и лишением права работать на некоторых должностях.