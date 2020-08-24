Заключенный сбежал из колонии-поселения в Ангарске

Из колонии-поселения при ИК номер 15 в Ангарске сбежал заключенный. Его исчезновение заметили после вечерней проверки. Осужденный Николай Николаевич Грачев 1965 года рождения был осужден на 4,5 года за грабеж. До этого он уже отбывал наказание в местах лишения свободы. Может вести бродячий образ жизни, скрываясь от сотрудников полиции. Его уже разыскивают оперативники.

"Приметы сбежавшего преступника: рост 170 сантиметров, седые волосы, карие глаза, раздвоенный подбородок, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области. - Телосложение сутулое. Был одет в серую мастерку, черную кепку и серое трико. Также может носить очки".

Всем, кто знает что-то о местонахождении Николая Грачева, следует сообщить об этом в полицию по телефону 02. Также информацию о сбежавшем преступнике можно передать в дежурную часть ГУФСИН по Иркутской области или в отдел розыска.

Телефон дежурной части ГУФСИН: 8(3952)33-97-56;

Телефон отдела розыска ГУФСИН: 8(3952)26-87-34;