Новый Ледовый дворец Иркутска готов к Чемпионату мира

Хоккейная команда «Байкал-Энергия» впервые вышла на лед спортивного центра «Байкал». Глава Приангарья Игорь Кобзев пообщался со спортсменами и заявил, что Ледовый дворец готов и к Кубку России, и к Чемпионату мира по хоккею с мячом. Первые крупные соревнования - этап Кубка России по бенди среди мужских команд – спорткомплекс примет уже 12 сентября.

- Арена готова. Мы вышли на финишную прямую. Этот объект важен не только для Иркутска, но и для всего региона, а также для спортсменов, которые в течение многих десятков лет прославляли русский хоккей на Иркутской земле и за ее пределами, – сказал Игорь Кобзев.

Руководитель области также подчеркнул, что правительство региона заинтересовано в дальнейшем развитии этого центра и зимних видов спорта в целом.

Напомним, что в спортивном комплексе «Байкал» площадью более 50 тысяч квадратных метров предусмотрены ледовая арена, конькобежные дорожки, площадки для керлинга, залы для игровых видов спорта, конференций, а также хореографический и тренажерный; гостиница, раздевалки, помещения для тренеров и судей.

Сейчас в России существует три современных спортивных комплекса с искусственным льдом для подготовки конькобежцев высокого класса. Самый восточный находится в Челябинске. Открытие нового центра в Иркутске позволит существенно снизить нагрузку на действующие ледовые арены, организовать полноценные тренировочный и соревновательный процессы для сборных команд регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Развитие конькобежного спорта и хоккея с мячом в восточной части России выйдет на качественно новый уровень.

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