На улице Красных Мадьяр в Иркутске ограничат движение до 15 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Автомобилисты Иркутска, внимание! С 29 августа ограничат движение на участке улицы Красных Мадьяр. Для проезда недоступно будет расстояние от пересечения с ул. Лебедева-Кумача до ул. 25 Октября.

«Это связано с тем, что на данном отрезке будет вестись строительство нового участка тепловой сети», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Построить теплосеть, а также восстановить дорожное покрытие специалисты планируют до 15 октября.

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