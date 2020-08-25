74 новых случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество случаев заражения коронавирусом 25 августа в Иркутской области возросло до 16 434. За сутки диагноз COVID-19 в Приангарье подтвердился еще у 74 человек. В больницах от новой коронавирусной инфекции медики лечат сейчас 675 пациентов, 35 из них находятся в тяжелом состоянии.

«Еще 1562 заболевших получают необходимое лечение амбулаторно», - сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу в Иркутской области.

На данный момент вылечить удалось уже 13 934 заразившихся (за сутки +144). К несчастью, с начала пандемии 263 человека с диагнозом COVID-19 в регионе скончались. За сутки умерли еще два человека. Причиной смерти 182 стал именно коронавирус, еще 81 – сопутствующие болезни.

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