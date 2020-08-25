Самолет, летевший из Москвы в Бурятию, экстренно сел в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утром 25 августа пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Иркутска. Он летел по маршруту "Москва - Улан-Удэ". Причиной вынужденной остановки стала нелетная погода в столице Бурятии и туман над воздушной гаванью. В таких условиях направлять самолет в точку назначения было бы опасно, поэтому пилоты приняли решение сесть в Иркутске и переждать.

"Из-за нелетной погоды самолет простоял в нашем аэропорту около часа", - сообщили в пресс-службе организации.

Как только погода в Бурятии улучшилась и туман рассеялся, воздушное судно смогло продолжить свой путь и благополучно приземлиться в аэропорту Улан-Удэ.

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