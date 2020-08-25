Два пациента скончались от коронавируса в Иркутской области за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Иркутской области от новой коронавирусной инфекции умерли еще два пациента. Об этом сообщили 25 августа в Оперативном штабе. Общее число жертв пандемии возросло до 263. Причиной смерти 182 человек стал COVID-19, еще 81 заразившийся скончался от сопутствующих заболеваний.

«В больницах региона сегодня еще 35 пациентов – тяжелые», - сообщает Оперативный штаб по коронавируса в Иркутской области. – «Всего госпитализировано 675 человек, еще 1562 лечат амбулаторно».

За сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 74 человек, количество случаев заражения в Приангарье – 16 434. Радует, что уже 13 934 (плюс 144 за сутки) выздоровели.

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