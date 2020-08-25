Полицейские раскрыли убийство, совершенное год назад в Усть-Илимске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники полиции смогли разобраться в запутанном деле об убийстве человека в Усть-Илимске. Трагедия произошла в октябре 2019 года - 34-летний мужчина пропал без вести. Во время поисков полицейские опросили и троих знакомых исчезнувшего, которые рассказали, что накануне он у них на глазах спрыгнул с моста в реку. Однако поиски тела не увенчались успехом.

"Проанализировав все детали произошедшего и показания молодых людей, у следствия возникли сомнения в правдивости их рассказа, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - К тому же выяснилось, что двое знакомых пропавшего были ранее осуждены за преступления против личности".

Знакомые мужчины в возрасте 23, 24 и 26 лет были задержаны и во всем признались. В ходе долгого расследования полицейским все-таки удалось выяснить все обстоятельства происшествия.

"Оказалось, что в сентябре 2019 года они поссорились с погибшим, а затем, спустя месяц, решили свести с ним счеты, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Иркутской области. - Силой затащили мужчину в машину, вывезли в лес, и один из злоумышленников несколько раз выстрелил в него. Затем тело спрятали в лесу, а орудие убийства выбросили в реку".

Полицейские провели обыск в указном месте и нашли останки убитого. Также водолазы обнаружили в реке и тот самый пистолет. Всех троих злоумышленников заключили под стражу.